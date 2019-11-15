İran'da benzine yüzde 50 zam yapıldı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da, araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.

Ülkede bir kişi günde en fazla 60 litre yakıt alabilecek ve zamdan gelecek kaynak, 60 milyon kişiye aylık sosyal yardım olarak dağıtılacak.

YÜZDE 50 ZAM

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi.

Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde, benzinin litre fiyatı 3 bin tümen (1.5 TL) olacak.

18 MİLYON AİLEYE YARDIM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını söyledi.





