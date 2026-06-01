İran'da eski lider Ali Hamaney için geniş katılımlı cenaze hazırlığı

İran’da, eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenmesi planlanan resmi cenaze törenine ilişkin hazırlıklar hız kazandı. Yetkililer, güvenlik ve organizasyon gerekçeleriyle daha önce ertelenen törenin, üç ay aradan sonra gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

İran devlet medyasına yansıyan bilgilere göre tören organizasyonu için özel bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Bu merkez; güvenlik, ulaşım, protokol ve uluslararası katılım gibi başlıklarda farklı kurumlar arasında eş güdümü sağlıyor.

Yetkililer, hazırlıkların tamamlanmasının ardından cenaze töreninin tarihinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

ULUSLARARASI KATILIM BEKLENİYOR

Tahran yönetimi, törene yalnızca İran içinden değil, çok sayıda ülkeden üst düzey katılım bekliyor. Bölge ülkelerinden devlet temsilcileri, dini liderler ve yabancı heyetlerin de davet edilmesi için diplomatik temasların sürdüğü ifade ediliyor.

İranlı yetkililer, söz konusu törenin ülke tarihinde son yılların en geniş katılımlı devlet organizasyonlarından biri olabileceğini değerlendiriyor.

SÜREÇ SAVAŞ KOŞULLARINDA ERTELENMİŞTİ

Resmi kaynaklara göre, daha önce planlanan cenaze töreni, bölgede yaşanan güvenlik riskleri ve askeri gerilimler nedeniyle ertelenmişti. Bu süreçte ülkede çeşitli anma programları düzenlenmiş, binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle eski lider için saygı törenleri gerçekleştirilmişti.

YENİ TARİH BEKLENİYOR

Güvenlik ve lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından cenaze törenine ilişkin kesin tarihin açıklanması bekleniyor. Yetkililer, organizasyonun hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde geniş yankı uyandıracağını belirtiyor.