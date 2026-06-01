İran'da terörden yargılanan 2 kişi idam edildi

İran’da, son protesto gösterileri sırasında şiddet eylemlerine öncülük ettikleri ve “terör eyleminde bulundukları” gerekçesiyle idama mahkum edilen iki kişinin cezasının infaz edildiği açıklandı. İnfazların sabah erken saatlerde gerçekleştirildiği bildirildi.

İNFAZLAR MİZAN HABER AJANSI TARAFINDAN DUYURULDU

Mizan Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, Mehrdad Muhammedniya ve Eşkan Maliki hakkında verilen idam cezaları, bu sabah erken saatlerde uygulandı.

Haberde, söz konusu kişilerin “son protestolar” sırasında Tahran eyaletinde yaşanan şiddet olaylarına öncülük etmek, kamu mallarına zarar vermek ve bir camiyi ateşe vermekle suçlandıkları ifade edildi.

SUÇLAMALAR VE YARGI SÜRECİ

İran Yargı Erki’ne bağlı kurumların açıklamalarında, sanıkların eylemlerinin “kamu düzenine karşı ciddi tehdit oluşturduğu” değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı. Yargılama sürecinin ardından verilen idam cezalarının nihai aşamaya ulaştığı belirtildi.

PROTESTOLAR SONRASI GERİLİM SÜRÜYOR

Son dönem protestolarının ardından ülkede güvenlik ve yargı süreçlerine ilişkin tartışmalar devam ederken yetkililer, kamu düzeninin korunması amacıyla yasal süreçlerin işletildiğini vurguluyor.

TARTIŞMALAR VE ULUSLARARASI YANSIMALAR

İdam cezalarının infazı, insan hakları çevrelerinde ve uluslararası kamuoyunda zaman zaman eleştirilere konu olurken, İranlı yetkililer ise yargı kararlarının ülke yasaları çerçevesinde alındığını ifade ediyor. Gelişmenin diplomatik düzeyde de yankı bulması bekleniyor.