İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Çin ve dost ülkelere özel ayrıcalık

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Dünya Barış Forumu’nda Hürmüz Boğazı’nı kullanan gemilerden alınacak hizmet ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

"ÇİN VE DİĞER DOST ÜLKELERE AYRICALIK TANINACAK"

İranlı büyükelçi, Tahran yönetiminin ücretlerin düzeyi ve niteliğini belirlerken Çin ve diğer dost ülkelere "özel ayrıcalıklar" tanıyacağını söyledi.

Fazli, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü yaklaşık 4 aylık savaş sonrasında enerji arzı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın artık "ulusal güvenlik" meselesi haline geldiğini belirtti.

Bu kapsamda Umman devleti ile iş birliği ve koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Fazli, "Çin’e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız, çünkü Çin dost bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"UYGULAMA, DENİZ HUKUKUNA AYKIRI OLMAYACAK"

Fazli, söz konusu ayrıcalıklara ilişkin herhangi bir vermeden, "Bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız" dedi.

İran’ın Pekin Büyükelçisi ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki ücretlendirmelerin boğazdan geçen gemilerin güvenli geçişinin sağlanması ve çevresel maliyetlerin karşılanması amacıyla yapılacağını söyledi.

Uygulamanın uluslararası deniz hukuku çerçevesinde yürütüleceğini vurgulayan Fazli, "Bu uygulama deniz hukukuna aykırı olmayacaktır" açıklamasını yaptı.