İrem Helvacıoğlu sessizliğini bozdu! Helva konusunu açıkladı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 1,5 yıl önce Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, eşiyle yollarını ayırdı.

Olaylı şekilde boşanan güzel oyuncunun son yaptığı helva göndermesi, gündem oldu.

"BAZI ŞEYLER KONUŞULMAZ HELVASI KAVRULUR"

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, Aşkım Kapışmak ile bir araya geldi. İkili "Bazı şeyler konuşulmaz, helvası kavrulur." sözüyle helva kavurup, video çekti.

Güzel oyuncu, kısa sürede "Eski eşinin arkasından helva kavurdu" yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımların ardından oyuncudan açıklama gecikmedi.

"KONU SANDIĞINIZ GİBİ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu, eski eşine gönderme yapmadığını belirterek "Konu sandığınız şey aslında hiç konu değil; zaman aşımına uğrayan şeyler sadece geride kalır." ifadelerini kullandı.