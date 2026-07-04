İŞKUR'da sanal meslek danışmanlığı uygulaması

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak.

İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir, kurum bünyesinde dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞKUR'un son dönemde dijitalleşme alanında çok ciddi mesafe katettiğini belirten Akdemir, yapay zeka yatırımlarıyla da hizmet kalitesini ciddi anlamda arttırmayı planladıklarını söyledi.

Doğal dilde verilen komutları işleyerek metin, ses, görüntü veya kod üretebilen üretken yapay zekanın son yıllarda öne çıktığını belirten Akdemir, kurum hizmetlerini de bu teknolojinin temelini oluşturan büyük dil modellerini kullanarak sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"EN ÖNEMLİ KRİTER DONANIM"

Yapay zeka uygulamalarını veri güvenliği açısından kurum bünyesinde geliştirmeye ve herhangi bir verinin kurum dışına çıkmasını engelleyecek şekilde kurguladıklarını anlatan Akdemir, "En önemli kriter de donanım. Donanım tedariğini bu yıl içerisinde sağladık. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka çiplerine sahip sunucularını kurumumuza kattık. Önümüzdeki yıl sanal iş ve meslek danışmanı gibi bir yapay zeka asistanını vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLAR FARKLI DİLLERDE HİZMET ALABİLECEK"

Akdemir, vatandaşların bu hizmetten hangi noktalarda yararlanabileceklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar, sahada görev alan yaklaşık 5 bin iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımıza nasıl bilgi danışıyorlarsa İŞKUR'un bu sanal danışmanına da aynı şekilde 7/24 danışabilecekler. Bu noktada ister Türkçe, ister İngilizce, ister Arapça, ister farklı dillerde hizmet alabilecekler. Vatandaşlarımız örneğin aktif iş gücü programlarına katılım şartlarını, işsizlik sigortasına başvuru şartlarını sorabilecek, hatta kendisine ait başvuru süreçlerini de bu asistan aracılığıyla rahatlıkla yapabilecek.

Aradığı işleri sadece sesli komut vererek veya bir yazışmayla sanal danışmandan talep edebilecek, kendisine uygun işleri listeleyebilecek ve kendi isteği olduğu takdirde başvurusunu hiçbir butona tıklamadan, başvuru sayfasını aramadan sanal asistan aracılığıyla yapabilecekler. İşsizlik sigortasına, işsizlik ödeneğine başvurmak isteyen bir vatandaşın 'Başvurumu yapar mısın?' demesi yeterli olacak. Bunu tüm hizmetlerimize peyderpey yaygınlaştıracağız."

Sistemin yazılım geliştirme süreçlerinin devam ettiğini ve gelecek yıl devreye alınacağını tekrarlayan Akdemir, sistemi sadece iş arayan vatandaşlar değil, işveren vatandaşlar tarafından da kullanılabileceğini bildirdi.

"VATANDAŞ DOĞRUDAN SANAL DANIŞMANLA BAŞVURULARINI YAPABİLECEK"

Akdemir, kurum olarak yapay zekayla ilgili çalışmalarının vatandaşlara sağlayacağı faydalara ilişkin şunları kaydetti:

"Yapay zeka uygulamalarını hizmetlerimize katarak vatandaşlarımızın sayfalar arasında boğulmasını engelleyeceğiz, bilgiye erişmesini kolaylaştıracağız, istihdama katılmalarını hızlandıracağız. Bir vatandaş, hizmet almak için kuruma gelmek zorunda olmayacak, 7/24 sanal danışmandan hizmet alabilecek, kurum hizmetleriyle ilgili bilgiye doğrudan erişebilecek, kendi başvuru süreçleri için kurumun e-şube uygulamasında veya mobil uygulamasında bir arayış içerisinde olmadan, doğrudan sanal danışmanla bu başvurularını yapabilecek. Bu açıdan oldukça önemli görüyoruz."

Akdemir, dijitalleşme ve yapay zeka çalışmaları kapsamında kurum bünyesinde "Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Şube Müdürlüğü" de kurduklarını bildirdi.

"KAPALI DEVRE SİSTEMLE VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

İŞKUR'da saklanan verilerin güvenliğine ilişkin konuşan Akdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle yapay zeka uygulamaları hayatımıza girdiğinde veri güvenliği, veri mahremiyeti biraz daha ön plana çıktı. İŞKUR olarak bu konudaki hassasiyetimizden ötürü kurum bünyesinde hem ilgili birimimizi kurduk hem de bu sunucu ve donanım tedarikine mecburduk. Bu sunucu ve donanım tedarikiyle birlikte aslında sunduğumuz hizmetlerde ve geliştireceğimiz yapay zeka uygulamalarında verinin, bilginin asla ve asla kurum dışına çıkmadığını garanti etmiş olacağız. Böylelikle kapalı devre bir sistemde uygulamalarımızı geliştireceğiz ve veri mahremiyetini, veri güvenliğini bu şekilde sağlamış olacağız."

Akdemir, kurulduğu günden bu yana 67 milyon vatandaşa hizmet sunan İŞKUR'un dijitalleşme alanındaki faaliyetlerinden birinin de sanal istihdam fuarları olduğunu ve bu fuarlara 2019'dan bugüne kadar 1,6 milyon vatandaşın katıldığı bilgisini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği, TÜBİTAK işbirliğiyle İŞKUR Mali Otomasyon Sistemini bu yıl devreye aldıklarını belirten Akdemir, bu sistem sayesinde de yıllık yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf öngördüklerini söyledi.

Akdemir, yine TÜBİTAK işbirliğiyle büyük veri ve bulut ortamını kurdukları Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemini de devreye aldıklarını bildirdi.