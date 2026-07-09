İsli salça nasıl yapılır? NATO menüsündeki isli Ayaş salçası tarifi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Zirvesi resepsiyonunda dünya liderlerine sunulan yöresel lezzetler arasında isli Ayaş salçası da yer aldı.

Geleneksel üretim yöntemiyle hazırlanan ve kendine has tütsülü aromasıyla bilinen bu özel salça, menünün en çok merak edilen tatlarından biri oldu.

Zirvenin ardından birçok kişi, Ankara'nın Ayaş ilçesine özgü bu lezzetin nasıl hazırlandığını araştırmaya başladı.

Peki, isli Ayaş salçası nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? İşte, geleneksel lezzetin sırrı...

İSLİ SALÇA TARİFİ

Domatesleri yıkayın, kabaca doğrayın ve geniş bir tencerede yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Yumuşayan domatesleri tel süzgeçten veya salça makinesinden geçirerek kabuk ve çekirdeklerinden ayırın.

Elde edilen püreyi geniş bakır kazan veya çelik tencerede kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaştırın.

Alternatif olarak geleneksel Ayaş yönteminde salça, geniş tepsilerde güneşte birkaç gün bekletilerek de yoğunlaştırılır.

Salça koyu kıvama geldiğinde kaya tuzunu ilave edin ve birkaç dakika daha karıştırın.

İsleme yöntemi