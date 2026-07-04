İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yeni yayın adresi belli oldu...

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER SÖZCÜ TELEVİZYONU"

İpek Özbey’in yanında sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşan Küçükkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezonda Sözcü Televizyonu’ndayım. Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız. Teşekkürler İpek Özbey. Teşekkürler Sözcü Televizyonu."

SABAH KUŞAĞINDA EKRANA ÇIKACAK

Küçükkaya’nın açıklamasına göre deneyimli gazeteci, yeni sezonda hafta içi her sabah Sözcü TV ekranlarında olacak.

Sabah haber kuşağıyla uzun yıllardır geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Küçükkaya’nın Sözcü TV’ye transferi, medya kulislerinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

HALK TV’DEN AYRILMIŞ, TV100’E GEÇMİŞTİ

İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz yıl Halk TV’den ayrılmış ve sürpriz bir kararla tv100’e geçmişti.

Küçükkaya’nın tv100 serüveni ise kısa sürmüştü. Basına yansıyan bilgilere göre, yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajının okunmasının ardından kanalla yolları ayrılmıştı.

"DENEDİM OLMADI"

O dönem kanal yönetiminin kararı ile İmamoğlu mesajı arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti.

Küçükkaya, tv100’den ayrılığının ardından yaptığı açıklamada, "Denedim, olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi." ifadelerini kullanmıştı.