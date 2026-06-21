İspanya Başbakanı Sanchez’in eşine yurt dışına çıkış yasağı

İspanya’nın gündemini karıştıran olay...

İngiliz basınında Reuters, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in karıştığı yolsuzluk suçlamalarına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

Habere göre, İspanya Sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez’in eşinin, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmasına karar verildi ve yurt dışına çıkması yasaklandı.

EŞİ SAYESİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİ İMZALADI

Karar, cumartesi günü bir yargıç tarafından alındı.

Elde edinilen bilgilere göre, yargıçlar Begona Gomez’in, başbakanın eşi olma konumunu kullanarak iş sözleşmeleri sağladığından şüphelenerek bu kararı verdi.

GOMEZ KABUL ETMEDİ

Gomez, ise herhangi bir suç işlemediğini reddetti

Dava, Sanchez’in partisine karşı çıkan aşırı sağcı gruplar tarafından açıldı.

İSPANYA'DAN AYRILMASI YASAKLANDI

Soruşturmayı yürüten yargıç Juan Carlos Peinado, Begona Gomez’in pasaportunu teslim etmesine, İspanya’dan ayrılmasının yasaklanmasına ve ayda iki kez mahkemeye gitmesine karar verdi.

SANCHEZ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Bu dava, Avrupa’da görevde kalan az sayıdaki sol liderden biri olan Pedro Sanchez üzerindeki baskıyı artıran, duruşma aşamasına yaklaşan veya halihazırda yargıya taşınmış birçok yolsuzluk soruşturmasından biri.

Sanchez, davaların hiçbirinde adı geçen kişi değil ve bunların kendisini görevden uzaklaştırmaya yönelik bir kampanyanın parçası olduğunu söylüyor.

İTİRAZ EDECEK

El Paıs gazetesi, Gomez’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, pasaportuna el konulması da dahil olmak üzere yargıcın koyduğu şartlara itiraz edileceğini yazdı.

Sosyalist Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Gomez’in yaklaşık iki yıldır ‘adli ve siyasi baskıya’ maruz kaldığı aktarıldı.

Parti, son kararın da bu sürecin yeni bir aşaması olduğunu öne sürdü.