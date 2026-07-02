Isparta, Osmanlı'nın gül şerbeti geleneğini yaşatıyor

Isparta'nın Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kadınlar, geleneksel tarifi koruyarak doğal gül şerbeti üretimini sürdürüyor.

Osmanlı'dan günümüze ulaşan gül şerbeti, serinletici özelliği ve doğal aromasıyla özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Yaz aylarında misafirlere ikram edilen doğal gül şerbeti, sabahın ilk ışıklarında toplanan taze gül yapraklarının geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle hazırlanıyor.

"ATA-DEDE USULÜYLE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Kooperatif ortaklarından Zehra Çağlayan, gül şerbetinin geçmişten bugüne taşınan önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

YAZ SICAKLARINDA SOĞUK GÜL ŞERBETİ

Şerbeti kendi bahçelerinde yetiştirdikleri güllerden hazırladıklarını belirten Çağlayan, "Gül şerbeti zaten geleneğimizde var. Eskilerden, atalarımızdan kalan bir gelenektir. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yazın gelen misafirlerimize soğuk gül şerbeti ikram ediyoruz. Gülleri geleneksel usullerle bal kullanarak fermente ediyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle, ata-dede usulüyle üretim yapıyoruz. Bizi diğer şerbetlerden ayıran en önemli özellik de bu doğallığıdır." dedi.

2 KİLOGRAM GÜL YAPRAĞINDAN 5 LİTRE ŞERBET HAZIRLANIYOR

Yaklaşık 2 kilogram gül yaprağından 5 litre şerbet mayası hazırladıklarını anlatan Çağlayan, önce konsantre mayayı ürettiklerini, daha sonra sulandırarak sezon sonrasında da kullanabildiklerini ifade etti.

Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını, yurt dışından da talep gördüklerini dile getiren Çağlayan, "Yetişebildiğimiz kadarını karşılamaya çalışıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kooperatifimizde çalışan kadınlar da bu sayede ev ekonomilerine destek oluyor." diye konuştu.

"ISPARTA GÜLÜNÜN AROMASI ÇOK FARKLI"

Yaklaşık 2 bin metrekare alanda gül üretimi yapan Müjgan Özgün de Isparta gülünün kendine özgü aromasıyla öne çıktığını belirtti.

Sabahın ilk ışıklarında yapılan gül hasadının ayrı bir güzelliği olduğunu ifade eden Özgün, "Isparta gülünün aroması diğerlerinden çok farklı. Herkesin Gönen'e gelmesini, sabahın ilk ışıklarında gül toplamasını isterim. Sonra birlikte şerbetimizi, reçelimizi yapalım. Çocukluğumdan beri gül topluyorum. Annelerimizden, nenelerimizden öğrendiğimiz bu lezzeti misafirlerimize de tattırmak istiyoruz. Herkes bu güzelliği görsün, bu tadı bilsin istiyoruz." dedi.

"ÜRETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Ürettikleri gül şerbetlerini kooperatife gelen ziyaretçilere sattıklarını ve Türkiye'nin farklı illerine kargoyla gönderdiklerini aktaran Özgün, "Elde ettiğimiz geliri ailemizin ihtiyaçları için kullanıyoruz. Gül üretimi aile ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Kadın olarak üretmekten ve aile bütçesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.