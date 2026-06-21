İsrail alıkoydu: Doktor Abu Safiya'nın kardeşinden dünyaya çağrı

Herkes onu, İsrail tanlarına doğru attığı cesur adımlarla tanımıştı...

Gazze'de İsrail askerleri tarafından 1.5 yıl önce alıkonulan Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Doktor Hussam Abu Safiya'nın kız kardeşi Samaher Abu Safiya, yakın zamanda doktoru ziyaret eden avukatın aktardığı bilgilere göre fiziksel ve psikolojik durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ifade etti.

"KİMİN DESTEĞE İHTİYACI OLSA HEMEN ORDA OLURDU"

Sürekli endişe ve korku içinde yaşadıklarını söyleyen Samaher Abu Safiya, "Her şey için ona güvenirdik. O en büyük ağabeyim ve aileden herhangi biri, bir sorunu olduğunda yardım için ona giderdi. Kimin desteğe ihtiyacı olsa her zaman orada olurdu.

Tutuklandığı haberi, özellikle hayatını adadığı yıllarca süren insani ve tıbbi hizmetlerinden sonra ailemiz için derin bir şok oldu. Büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yaralılar, hastalar ve çocuklar için bu kadar çok fedakarlık yapan birinin başına böyle bir şey geleceğini asla hayal etmemiştik" diye konuştu.

"HAYATTA OLDUĞUNU ÖĞRENİNİCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Doktor Hussam Abu Safiya'nın alıkonulduğunu 4 gün sonra öğrendiklerini, ilk bilgilere göre öldürüldüğünü sandıklarını belirten kız kardeş Safiya, "Hala hayatta olduğunu öğrenince de çok şaşırdık" dedi.

Doktor Hussam Abu Safiya'nın saldırılar sırasında yaptığı çalışmaları hatırlatan Sahamer Safiya, kendisini tamamen hastanedeki hastalara bakmaya adadığını söyleyerek, "Onu hastanede ziyaret ettiğimde sürekli işiyle meşgul olduğu için ona ulaşmak çoğu zaman zordu. Bazen ona selam vermek için uzun süre beklemek zorunda kalıyordum" şeklinde konuştu.

" O SON ANA KADAR HASTALARINI TERK ETMEYİ REDDEDEN BİRİYDİ"

Doktorun tutulduğu şartların kötü olması nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirten Sahamer Safiya, "Doktor Hussam bu muameleyi hak etmiyor. O, son ana kadar hastaneyi terk etmeyi, hastalarını ve yaralıları yalnız bırakmayı reddeden bir hekimdi" dedi.

Sahamer Safiya, doktorun özellikle yayınlanan son fotoğrafını gördükten sonra her gün onunla ilgili kötü haber alma korkusuyla yaşadıklarını dile getirdi.

"BU FOTOĞRAF BİZE ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞATTI"

Sahamer Safiya, "Bu fotoğraf bize çok büyük üzüntü yaşattı. Kardeşimi böyle bir halde göreceğimi hiç düşünmemiştim.

Her zaman bakımlı ve sağlıklıydı, ancak fotoğrafta görünen ciddi halsizlik belirtileri, avukatın bize sağlık durumunun ciddiyeti hakkında söylediklerini doğruladı.

Ayrıca kaburgalarının kırıldığını, yüksek tansiyonu olduğunu ve başka sağlık sorunları yaşadığını da öğrendik" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ"

Sahamer Safiya, doktorun hem aileleri hem de Filistin halkı için bir gurur kaynağı haline geldiğini vurgulayarak, "Doktor Hussam, işgale karşı dimdik durduğu, halkının yanında kaldığı ve tüm şartlara rağmen hastalarını terk etmeyi reddettiği için dünya çapında Filistin sembolü haline geldi" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sahamer Safiya ayrıca Dr. Abu Safiya'nın avukatı aracılığıyla ilettiği son mesajda, Filistinli esirlerin çektiği acıların dünyaya duyurulması yönünde çağrı yaptığını ifade etti.

Uluslararası topluma, insan hakları ve insani yardım örgütlerine, Doktor Hussam Safiya'nın serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrısında bulunan Sahamer Safiya, "Tüm dünyayı Dr. Hussam'ın yanında durmaya ve tıpkı onun halkın yanında durduğu, yaralıları ve hastaları terk etmeyi reddettiği gibi onun özgürlüğünü sağlamak için harekete geçmeye çağırıyoruz. En azından uluslararası toplumun desteğini hak ediyor" diye konuştu.

"KARDEŞİM SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Sözlerini duygusal ifadelerle sonlandıran Sahamer Safiya, "Kardeşim, seninle gurur duyuyorum ve Allah'ın yaptığın her şey için seni ödüllendireceğine inanıyorum.

Sana güç ve sabır vermesi için dua ediyorum. Bu zorluğun sona ereceğini ve her sıkıntının ardından rahatlamanın geleceğini bil" dedi.

2024'TE ALIKONULMUŞTU

Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Doktor Hussam Abu Safiya, 28 Aralık 2024'te İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

İnsan hakları ve insani yardım örgütleri, sağlığının kötüleşmesi ve tutulduğu şartlar nedeniyle serbest bırakılması için defalarca çağrıda bulunmuştu.