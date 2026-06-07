İsrail askerlerinin ateş açtığı araçtaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İsrail güçleri, Batı Şeria'da sürdürdükleri işgal politikalarına ve sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir aile aracına ateş açtı.

7 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan 7 aylık Sam Fehd Ebu Heykel hayatını kaybetti.

Olayda bebeğin anne ve babasının da orta derecede yaralandığı aktarıldı.

AKRABALARINI ZİYARET ETMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞLAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre; aile, El Halil kentindeki akrabalarını ziyaret etmek üzere yola çıktığı sırada hedef alındı.

SİVİLLER YARALANDI

İsrail ordusu, cuma günü El Halil bölgesindeki operasyon sırasında askerlerin üzerlerine doğru hızlanan bir araç tespit edildiğini ve bir askerin araca ateş açtığını belirtmişti.

Açıklamada, ilk incelemelerde yaralananların olayla ilgisi bulunmayan siviller olduğunun tespit edildiği ve olayın soruşturulduğu ifade edilmişti.