İsrail basını: Binyamin Netanyahu'nun oğlu adını ve soyadını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir darbe de oğlundan geldi.

Son zamanlarda İsrail içerisinde yaşanan siyasi kriz ve dünya ile ilişkilerin kopma noktasına gelmesi, Binyamin Netanyahu ailesi için büyük bir problem haline geldi.

İsrail basınından The Times of Israel, Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun adını ve soyadını değiştirdiğine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

YASAL ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Habere göre Netanyahu'nun büyük oğlu Yair Netanyahu'nun, yasal adını ve soyadını "Yonatan Hun" olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

İsim değişikliği, resmi vergi kayıtlarının incelenmesi sonucunda fark edildi.

AİLE KONUYA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Yaşanan isim değişikliğine yönelik çok sayıda iddia ortaya atılmış olsa da aileden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇMİŞ BAĞLAR

Habere göre Yair'in yeni isminin ilk bölümündeki "Yonatan", 1976 yılında askeri bir operasyon sırasında hayatını kaybeden amcası Yonatan Netanyahu'dan geliyor.

“Hun” soyadının ise annesi Sara Netanyahu’nun babası Shmuel’in, ailesi soyadını Ben Artzi olarak değiştirmeden önce kullandığı soyadından geldiği ifade ediliyor.

BİNYAMİN NETANYAHU DA İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Binyamin Netanyahu da 1970'li ve 1980'li yıllarda ABD'de yaşadığı ve MIT'de eğitim gördüğü dönemde "Ben Nitai" adını kullanmıştı.

Bunu yapmasındaki sebebin, ABD içerisindeki insanların ismini daha rahat telaffuz edebilmesi ve kimlik karmaşasını aşmak olduğunu söylemişti.

DİĞER OĞLU DA İSİM DEĞŞTİRDİ

Netanyahu'nun diğer oğlu Avner Netanyahu da daha önce farklı bir isim kullanmıştı. Avner'in İngiltere'de Oxford Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemde ve konut satın alırken resmî kayıtlarda "Avi Avner Segal" adını kullandığı ortaya çıkmıştı