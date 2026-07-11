İsrail basınında Türkiye endişesi: Erdoğan-Trump diyaloğu gündemde

Orta Doğu'daki gelişmelerin yeniden şekillendiği süreçte, İsrail basınında ve güvenlik çevrelerinde Türkiye'nin dış politikası ile askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

İsrail Başbakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapmış bazı isimlerin açıklamalarında, Türkiye'nin son yıllarda artan bölgesel etkisi ve savunma alanındaki gelişmeleri ele alındı.

Değerlendirmelerde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyaloğun İsrail'de yakından takip edildiği ve bu temasların Tel Aviv'in dış politika ve güvenlik gündeminde yer aldığı ifade edildi.

"ARKADAN BIÇAKLANMA" BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

The Jerusalem Post yazarı Avi Benayahu, Trump yönetiminin ekonomik iş birlikleri ve ticari ilişkiler doğrultusunda Türkiye ile geliştirdiği temasların, İsrail'de yakından takip edildiğini belirtti.

Analizde ayrıca, İsrail'de görev yapmış bazı eski üst düzey yetkililerin Trump'ın Erdoğan ile yürüttüğü diyaloğa ilişkin eleştirilerine yer vererek 'arkadan bıçaklanma' benzetmesinde bulundu.

Söz konusu değerlendirmelerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslar ile Trump yönetiminin Türkiye politikası birlikte ele alınırken, Washington'ın bölgeye yönelik yeni yaklaşımının İsrail'de farklı yorumlara neden olduğu aktarıldı.

İSRAİL GEÇMİŞ DÖNEMİ MUMLA ARIYOR

İsrail'de askeri ve istihbarat kurumlarında görev yapmış bazı eski yetkililer, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geçmişte savunma, güvenlik ve turizm alanlarında yürütülen iş birlikleri açısından farklı bir dönemde olduğunu belirtti.

Değerlendirmelerde, iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendiği, savunma sanayisinde çeşitli projelerin hayata geçirildiği ve turizm ile sivil havacılık alanındaki ilişkilerin daha yoğun olduğu ifade edildi.

Analizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikası, Türkiye'nin bölgesel etkisi ve Kudüs konusundaki söylemleri ele alındı. Analizlerde, Türkiye'nin son yıllarda artan askeri, diplomatik ve stratejik kapasitesinin İsrail'de güvenlik ve dış politika açısından yakından takip edildiği değerlendirmesine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİSİ İSRAİL'DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Analizde, Türkiye'nin jeopolitik konumu, Boğazlar üzerindeki kontrolü ile İran, Irak ve Suriye'ye komşu olmasının, ülkenin bölgesel etkisini artıran başlıca unsurlar arasında gösterildiği ifade edildi.

Değerlendirmede, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye'nin Lübnan üzerindeki olası etkisi, Katar ile ilişkileri, İran'la yürüttüğü temaslar ile Rusya ve Çin'le geliştirdiği iş birliklerinin İsrail'de yakından takip edildiği belirtildi. Analizde, bölgedeki olası yeni diplomatik ve stratejik iş birliklerinin Tel Aviv açısından önemli bir gündem maddesi olduğu kaydedildi.

Ayrıca, İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine Mısır ve Suudi Arabistan temsilcilerinin katılımı gibi diplomatik gelişmelerin de İsrailli stratejistler tarafından dikkatle izlendiği aktarıldı. Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel gelişmeleri dikkate alarak hareket ettiği ve Türkiye'nin artan etkisinin İsrail'de güvenlik ve dış politika çevrelerinde değerlendirilmeye devam ettiği ifade edildi.

NETANYAHU, ASKERİ VE DİPLOMATİK AÇIDAN SIKIŞTI

İsrail'in içine düştüğü bu stratejik yalnızlık ve çaresizlik, hükümetin attığı adımlara da yansıyor. Başbakan Netanyahu'nun, Gazze'deki çıkmazı aşabilmek adına Mossad Direktörü Roman Gofman aracılığıyla bölgedeki nüfusu göçe zorlama gibi tehlikeli planlara sarılması, Tel Aviv'in askeri ve diplomatik olarak ne kadar sıkıştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.