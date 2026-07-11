Antalya'da yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
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Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda E.M. idaresindeki yolcu otobüsü karşıya geçmeye çalışan Mustafa Göçen'e çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen 73 yaşındaki Göçen'in cenazesi incelemelerin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü E.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)