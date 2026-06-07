İsrail Gazze'de polis noktasını hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bir polis noktasını hedef alan saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.
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İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı, hukuk tanımaz saldırıları sürüyor.
Binlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı savaşta durum her geçen gün kötüye giderken İsrail, Gazze'ye yeniden saldırdı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesine bağlı Nas bölgesini bombaladı.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.
POLİS NOKTASI HEDEF ALINDI
Bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir polis noktasını hedef aldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)