İsrail Muhalefet lideri Yair Lapid: Erdoğan, Netanyahu'ya ders verdi

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Türkiye, her yerde kazanıyor.

ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşması, tüm dünya tarafından olumlu karşılandı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibi, bu durumdan rahatsız oldu.

ABD-İSRAİL HATTINDA GERGİN GÜNLER

İsrail medyasında yapılan haberlerde; ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i satmakla suçlandı.

Öte yandan ABD Başkanı JD Vance'ın İsrail'i hedef alan açıklamaları da iki ülke arasındaki ipleri iyice gerdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, ABD siyasetini etkilemeye çalışıyor

NETANYAHU ÜZERİNDE YOĞUN BASKI

Ancak medya tarafından eleştirilen tek isim, Donald Trump olmadı.

Binyamin Netanyahu da imzalanan anlaşmanın İsrail'in aleyhine olduğu iddiası ile topa tutuldu.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Netanyahu'yu hedef alan isimlerden biri de İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, oldu.

Ülkenin meclisi Knesset'te bir konuşma gerçekleştiren Lapid, Türkiye üzerinden Netanyahu'yu eleştirdi.

"ERDOĞAN ONA BİR DERS VERDİ"

Türkiye'nin diplomasi alanında dünyada geldiği noktaya dikkat çeken Lapid, "Netanyahu, tahmin edilebilir Türk tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı.

Erdoğan ona bir ders verdi." dedi.

İSRAİL BASINI 'KAZANAN TÜRKİYE' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin İran krizini bir fırsata çevirmeyi başardığına dikkat çekilmişti.

Yapılan haberlerde, Türkiye'nin dünya diplomasisinde giderek güçlendiği ve NATO'daki konumunu sağlamlaştırdığı vurgulanmıştı.