İsrail basını yazdı: Türkiye, İran krizini fırsata çevirmeyi başardı

ABD-İran savaşının kazananlarından biri Türkiye...

İki ülke arasında 107 gün süren savaş bölgede derin yaralara yol açarken Türkiye'nin bu süre zarfında üstlendiği rol konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail basını, Türkiye'nin çatışma sürecinde elde ettiği kazanımları ele alan bir analiz yayınladı.

BÖLGESEL KONUM GÜÇLENDİRİLDİ

İsrail'in köklü basın yayın organlarından olan Maariv Gazetesi'nde yayınlanan analizde Türkiye'nin başlangıçta marjinalleştiği ancak daha sonra krizi bir fırsata dönüştürmeyi başardığı yazıldı.

Haberde, Türkiye'nin İran-ABD savaşının ardından bölgesel konumunu güçlendirdiği öne sürüldü.

İRAN'DAKİ OLASI KÜRT AYAKLANMASI DİPLOMASİ İLE ENGELLENDİ

Analizde, Ankara'nın savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği ihtimali, olası mülteci akını ve İranlı Kürtlerin desteklenmesine yönelik senaryolardan ciddi endişe duyduğu belirtildi.

Türkiye'nin doğu sınırında acil durum planlarını devreye aldığı, Washington nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimlerle İran'da Kürt ayaklanmasını teşvik edecek adımların engellenmesine katkı sağladığı iddia edildi.

NATO İÇİNDEKİ KONUM GÜÇLENDİRİLDİ

Haberde ayrıca Ankara'nın İsrail'in ilerleyen dönemde mutabakatı zora sokabilecek adımlar atmasından endişe duyduğu belirtilirken, Türkiye'nin çatışmaları büyük ölçüde doğrudan zarar görmeden atlattığı değerlendirmesine yer verildi.

Yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin NATO içindeki önemini artırdığı vurgulanan haberde, ABD, Almanya ve İtalya'nın Türkiye'ye ilave füze savunma unsurları konuşlandırdığı ifade edildi.

ENERJİ KORİDOLARI GÜNDEME TAŞINARAK KRİZ FIRSATA ÇEVRİLDİ

Ankara'nın aynı dönemde Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri satışını artırdığı ve Katar, Kuveyt ile Suudi Arabistan gibi ülkelerle yüz milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine de değinilen haberde, enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'nin enerji faturasını yaklaşık 14 milyar dolar artırabileceği, buna rağmen Ankara'nın enerji koridorları ve bölgesel bağlantı projelerini yeniden gündeme taşıyarak krizi fırsata çevirmeye çalıştığı belirtildi.

"TÜRKLER BÖLGESEL KRİZLERİ KENDİ LEHLERİNE ÇEVİRMEKTE UZMANLAŞTI"

Haberde yer verilen Avrupalı bir diplomatın değerlendirmesinde ise, "Türkler bölgesel krizleri kendi lehlerine çevirmekte artık uzmanlaştı" ifadeleri kullanıldı.