İsrail ordusu Lübnan'da Şakif Kalesi'ni işgal etti

Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmanırken İsrail ordusunun, Lübnan topraklarındaki askeri hareketliliğini artırdığı belirtildi. Son günlerde yoğunlaşan kara operasyonları kapsamında İsrail birliklerinin, Litani Nehri’nin kuzeyine kadar ilerleyerek stratejik bir noktada bulunan Şakif Kalesi’ni kontrol altına aldığı açıklandı.

ŞAKİF KALESİ STRATEJİK TEPEDE ELE GEÇİRİLDİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son günlerde Lübnan’ın güneyinde Vadi Seluki ve Şakif sırtları bölgesinde kapsamlı operasyonlar yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Litani Nehri, Nebatiye kent merkezi ve çevre yerleşimlere hakim konumda bulunan Şakif Kalesi’nin sabah saatlerinde kara birlikleri tarafından ele geçirildiği belirtildi. Bölgenin coğrafi konumu nedeniyle askeri açıdan kritik bir noktada bulunduğu vurgulandı.

KARA HAREKÂTI ÖNCESİ HAVA SALDIRILARI YOĞUNLAŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki hattını hedef aldığını bildirdi.

Waweya, kara saldırılarından önce bölgede yoğun hava bombardımanı gerçekleştirildiğini, ayrıca tank ve topçu birliklerinin de operasyonlara destek verdiğini ifade etti. Açıklamada, Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen altyapı ve karargâhların hedef alındığı iddia edildi.

LİTANİ NEHRİ'NİN KUZEYİNE DOĞRU İLERLEYİŞ

Lübnanlı bir askeri kaynağın aktardığı bilgilere göre İsrail birlikleri, 30 Mayıs itibarıyla Yahmur beldesi üzerinden ilerleyerek Litani Nehri’nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun bölgelerine kadar geniş bir alanı kontrol altına aldı.

Bu ilerleyişin, İsrail’in Lübnan’daki kara operasyonlarını daha da derinleştirdiği yönünde değerlendirmelere yol açtığı ifade ediliyor.

NETANYAHU: OPERASYONLAR LİTANİ'NİN ÖTESİNE TAŞINDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı son açıklamada ordunun Lübnan’ın güneyindeki operasyonlarını Litani Nehri’nin ötesine taşıdığını söyleyerek sahadaki askeri genişlemeyi doğruladı.

Netanyahu’nun açıklamaları, bölgede süregelen ateşkes tartışmalarının ortasında yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN ARTAN ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok yerleşim yerinde kontrol sağladığını açıklamıştı. Bu süreçte geniş çaplı yerinden edilme yaşandığı, 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da başlayan geçici ateşkesin uzatıldığını duyurmuştu. Ancak sahadaki çatışmaların tamamen durmadığı ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER VE ATEŞKES SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda ateşkesin uzatılmasına ve yeni müzakere turlarına karar verilmiş olsa da, sahadaki askeri hareketlilik diplomatik sürecin önüne geçmiş durumda.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede insani durumun giderek ağırlaştığı bildiriliyor.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen hem İsrail ordusunun operasyonlarını sürdürmesi hem de Hizbullah’ın karşılık verdiği yönündeki açıklamalar, sınır hattında tansiyonun düşmediğini gösteriyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.