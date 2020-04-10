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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 86'ya çıktı

İsrail'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 86'ya çıktı

Koronavirüs her geçen gün dünyada etkisini artırırken, ülkelerden de bilançoya dair yeni açıklamalar geliyor.

6 KİŞİ DAHA HAYATINI KABETTİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

VAKA SAYISI 9 BİN 668'E ÇIKTI

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 86'ya ulaşırken, 213 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 668'e çıktığı kaydedildi.

1000'DEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca hastalardan 166'sının durumunun ağır olduğu, 1011 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 86'ya çıktı

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti. Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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