İsrail'den Batı Şeria'da baskın ve gözaltı operasyonu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltılara devam ediyor.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Batı Şeria'da da birçok yere baskın düzenliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampı çevresine düzenlenen baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

FİLİSTİNLİ BİR GENCİ GÖZALTINA ALDILAR

Aynı kaynaklar, İsrail ordusunun askeri önlemleri sıkılaştırması nedeniyle Kalandiya ve Caba askeri kontrol noktalarında yoğun araç kuyrukları oluştuğunu, askerlerin seyir halindeki araçlara göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiğini aktardı.

İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesine, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesi ile Ayn Yabrud köyüne ve Ramallah kentindeki Et-Tire Mahallesi'ne baskınlar düzenlediği, Et-Tire'de bir Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

EVLERE BASKIN DÜZENLİYORLAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Karavat Beni Zeyd, Beyt Rima ve Deyr Gassan köy ve beldeleri de İsrail askerlerinin baskınlarına sahne oldu.

Cenin kentinin batısındaki Vad Burkin bölgesinde bir Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonları kapsamında Nablus'un güneydoğusundaki Kusra beldesine de baskın gerçekleştirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tulkerm kentinin Doğu Mahallesi ile Et-Tuffah Kavşağı çevresine baskın düzenleyen İsrail askerleri ses bombaları kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.