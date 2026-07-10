İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda ekipler özellikle Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç üstlenme suçlarına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.