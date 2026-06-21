İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son duruma ilişkin açıklama yaptı.

ÇOCUK VE YAŞLILAR ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarında Bekaa'nın batısındaki Suhmur beldesinde 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının da aralarında bulunduğu 5 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

2 FİLİSTİN UYRUKLU KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, Sur kentine bağlı Raşidiye bölgesine düzenlenen saldırıda ise Filistin uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

14 MADDELİK MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.