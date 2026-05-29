İsrail'in Lübnan'a bayramın ikinci gününde düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

GEÇİÇİ ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

HİZBULLAH DA İSRAİL BİRLİKLERİNE SALDIRIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

İSRAİL BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE DURMADI

Lübnan resmi haber ajansı NNA haberlerine göre, İsrail'in şu ana kadar Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısı ile 9 topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SALDIRILARDA CAMİ DE HEDEF ALINDI

İsrail'in saldırıları, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürerken, bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı.

Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımladı.

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte birçok bölgenin ağır hasar aldığı aktarıldı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE YOĞUN BOMBARDIMAN

Saldırıların büyük bölümü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti.

Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve ticari bina yıkıldı.

Zifta–Deyr ez-Zehrani yolunda motosikleti hedef alan saldırıda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA HEDEF ALINIYOR

Cibşit beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda Bangladeşli bir işçi, eşi ve çocukları yaşamını yitirirken, Sur kentindeki çeşitli saldırılarda da sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Sayda'ya bağlı Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir aileyi hedef alan saldırıda anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişi öldü.

Sayda kentindeki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

BEYRUT YAKINLARINDA KONUT HEDEF ALINDI

Lübnan'ın orta kesiminde yer alan Aley ilçesine bağlı Şuveyfat kentindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuk olmak üzere 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Doğu Lübnan'daki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Sahmar beldesi de hava saldırılarının hedefi oldu.

CAN KAYBI 3 BİN 324'E YÜKSELDİ

İsrail'in 2 Mart’tan bu yana Lübnan'a yönelik sürdürdüğü geniş çaplı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 324'e, yaralı sayısının ise 10 bin 27'ye yükseldiği belirtildi.

Resmi verilere göre saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalini sürdürdüğü ifade edildi