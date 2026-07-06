İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 319'a yükseldi
İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken 2 Mart’tan bu yana toplam 4 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 203 kişinin yaralandığı açıklandı.
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İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.
Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha da kötüye gitmekte.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 4 BİN 319'A ULAŞTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 319'a, yaralıların sayısı ise 12 bin 203'e ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)