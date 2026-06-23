İsrailli bakan Smotrich: Lübnan'da operasyonlara devam edeceğiz

İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimlerinden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Orta Doğu’da devam eden diplomatik temaslara rağmen Lübnan politikalarında geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Smotrich, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin İsrail’in güvenlik stratejisini etkilemeyeceğini ileri sürdü.

“ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ”

Ordu radyosuna konuşan Smotrich, Washington ile Tahran arasında süren diplomatik temaslara değinerek bu sürecin, İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığıyla bağlantılı olmadığını savundu.

Smotrich, hükümetin mevcut politikası doğrultusunda Lübnan’daki operasyonların süreceğini öne sürerek, “Kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“LÜBNAN’DAN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL”

İsrailli bakan, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet görevde olduğu sürece Lübnan’ın güneyinden çekilmenin gündemde olmadığını iddia etti.

Smotrich, Hizbullah’ın varlığını sürdürdüğü sürece İsrail’in güvenlik bölgesi olarak tanımladığı alanlardan geri adım atmayacağını savunarak, Şakif Tepesi de dahil olmak üzere Lübnan’ın güneyine ilişkin mevcut askeri pozisyonun korunacağını dile getirdi.

HİZBULLAH’A YÖNELİK SERT MESAJLAR

Smotrich, Hizbullah’ın yalnızca askeri kapasitesinin değil, siyasi etkisinin de ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürdü. Bu yapının Lübnan yönetiminde yer almaması gerektiğini savunan Smotrich, örgütün İsrail’e tehdit oluşturabilecek hiçbir askeri güce sahip olmaması gerektiğini iddia etti.

İsrailli bakan, ancak bu şartlar sağlandıktan sonra yeni güvenlik düzenlemelerinin tartışılabileceğini belirtti.

“GÜVENLİK TEHDİDİ SÜRDÜKÇE ÇEKİLME YOK”

Smotrich, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine tehdit oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğu sürece herhangi bir geri çekilmenin mümkün olmayacağını yineleyerek, mevcut politikalarının devam edeceğini söyledi.

DİPLOMATİK SÜREÇ VE ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan ABD ile İran arasında, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de yürütülen müzakerelerin ilk turunun, 21 Haziran’da tamamlandığı bildirildi. Görüşmelerde teknik ve siyasi başlıkların ele alındığı ifade edildi.

Tarafların, 14 maddelik bir mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik ayrıntılarda ilerleme sağladığı, ayrıca arabuluculuk sürecini denetleyecek üst düzey bir komite kurulması konusunda uzlaşıya vardığı aktarıldı.

60 GÜNLÜK YOL HARİTASI

Müzakerelerde, nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabakat sağlandığı belirtildi. Sürecin devamında teknik görüşmelerin sürmesi planlanıyor.

LÜBNAN ATEŞKES MEKANİZMASI GÜNDEMDE

İranlı yetkililer ise İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığına ilişkin çatışmaları sonlandırmaya yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın da bu yapıya temsilci göndereceği bildirildi.

ABD’li bir yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından ateşkesi izlemek üzere yeni bir mekanizma oluşturulduğunu ifade etmişti.