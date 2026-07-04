İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nun aktif iş gücü programları ve istihdam politikaları için kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun istihdamı destekleyen alanlarda kullanımına ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Fon'un bir önceki yıl prim gelirlerinden kullanılabilecek oran 2026 yılı için artırıldı.

2026 YILI İÇİN ORAN YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan "İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar" yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı Kanun kapsamında yüzde 30 olarak belirlenen kullanım oranı, 2026 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

İSTİHDAMI DESTEKLEYEN ALANLARDA KULLANILACAK

Artırılan kaynak; iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, teknolojik dönüşüm nedeniyle işsiz kalma riski bulunan kişilerin farklı alanlara yönlendirilmesi, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirlerin uygulanması, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile iş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmalarında kullanılacak.

Ayrıca, Fon'dan karşılanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler de bu kapsamda finanse edilmeye devam edecek.