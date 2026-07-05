İstanbul Başakşehir'de ayakkabı hırsızlığı kamerada
İstanbul Başakşehir'de apartmana giren şüphelinin katları tek tek dolaşıp daire önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir'deki apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı çaldı.
Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri güvenlik kameralarını izlediklerinde ayakkabılarının çalındığını fark etti.
Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin apartmanda dolaşarak kapı önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)