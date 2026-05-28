İstanbul Boğazı’nda turkuaz su eşliğinde yunusların dansı

İstanbul Boğazı, özellikle bahar sonu ve yaz başlarında sıklıkla görülen doğal olaylarla dikkat çekiyor.

Son günlerde Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle açık ve güneşli hava koşullarının hakim olduğu kentte, Boğaz suları büyüleyici bir turkuaza büründü.

YUNUSLARIN DANSI İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Bu eşsiz turkuaz rengindeki deniz sularında ise bir detay dikkat çekti.

Boğaz'da yunusların dansı adeta görsel şölen sundu.

O ANLARI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Boğaz'ın çeşitli noktalarında kaydedilen videolarda, yunusların gemilerle adeta yarışır gibi su yüzeyinde sıçrayarak ilerlediği anlar yer aldı.

Martıların da eşlik ettiği bu manzara, İstanbullulara ve ziyaretçilere bayram tatilinde unutulmaz anlar yaşattı.