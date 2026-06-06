İstanbul Esenler'de kayınvalidesinin evine hırsızlık için gelen şüpheli tutuklandı
İstanbul Esenler'de kayınvalidesinin evine hırsızlık yapmak için gelen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'un Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde 3 Haziran'da kayınvalidesinin evine hırsızlık amacıyla gelen şüpheli, zile basmasının ardından kapıyı açan kadını iterek içeri girdi.
Kayınvalidesinin çığlık atması üzerine evden çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra şüphelinin kayınvalidesine sözde yardım etmek amacıyla tekrar eve gittiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin zile basıp binaya girdiği ve binadan uzaklaşıp tekrar döndüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)