Manisa'da üzerine cam düşen işçi can verdi
Manisa'da üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışan Ferhat Söyü'nün üzerine henüz belirlenemeyen nedenle cam tabakası düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Söyü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)