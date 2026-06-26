İstanbul Havalimanı’nda tatil yoğunluğu

2025-2026 eğitim-öğretim yılı sona erdi.

Çocukların bugün karne almasının ardından aileler, yola düştü.

Aileler ve çocuklar, yaz tatilinin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Tatilin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren özellikle iç hatlar terminalinde hareketlilik arttı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Çocuklarıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyenler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

KUYRUK OLUŞTU

Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular dolayısıyla check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.

Yoğunluk nedeniyle önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

"ÇOCUKLAR YORULUYOR AMA TATLI BİR YORGUNLUK"

Çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya’ya giden Reyhan Gülüm, "Çocuklar bugün karneyi aldılar, biz bugün biraz da telaşlıyız.

Kuzenim evleniyor, hem böyle mezuniyeti hızlıca yapıp, şimdi de hızlıca Antalya’ya gidiyoruz. Bir hafta orada tatilimiz var anneanneleri ile vakit geçirecekler.

Denize gireceğiz, kumda oynayacağız biraz yılın yorgunluğunu atacağız. Bir veli olarak bu sene eğitim hayatı gayet güzel geçti. Çocuklar yoruluyor ama tatlı yorgunluk." dedi.

ÇOCUKLARIN TATİL MUTLULUĞU

Çocuklardan Emin ve Sinan Gülüm kardeşler ise, "Karnelerimiz çok iyiydi. Sürekli sınav yaptılar çok yorulduk. Şimdi tatile gidiyoruz. Anneannemizi özledik, orada denize gireceğiz." dediler.

Şeyma ve Yusuf Kaan kardeşler ise, Kıbrıs’a tatile gittiklerini ifade ederek, "Tatilde dinlenmeyi düşünüyoruz. Denize gireceğiz oyunlar oynayacağız." diye ifade ettiler.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Yaz tatilini memleketlerinde veya İstanbul dışında geçirmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Otobüs peronlarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlerken, yetkililer önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Seferlerde yoğunluk olduğunu söyleyen otobüs şoförü Hakan Uçar, "İstanbul -Diyarbakır arası 2 bin 500 lira 2 bin 800 lira arasında değişiyor. Şu an yolcumuz var, aracımız dolu. Şu an yoğunluk var. Bir hafta sonra yoğunluğu görmek mümkün değil" dedi.

"BU YOĞUNLUK BİR SÜRE DEVAM EDER"

Yaz aylarında oluşan yoğunluğun devam edeceğini söyleyen seyahat acentesi yetkilisi Alaattin Çendek, "Yaz mevsimi dolayısıyla insanlarımız, İstanbul'dan Anadolu'ya yakınların yanlarına gidiyor. Bu bir müddet devam eder.

Okulların açılmasına yakın sıladan gurbete tekrar dönüş olur. Yoğunluğumuz şu an yüzde 99,9. Bugün okullar tatil oldu, bugün itibarıyla seferlere devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ZOR BİLET BULDUK"

Memleketine giden Tuğçe Özsahra, "Zor bilet bulduk. Ben de memleketim Çanakkale'ye gidiyorum. Öğretmenim, okulların kapanmasını fırsat bilip memleketime gidiyorum" dedi.

Lise son sınıf öğrencisi Belinay Ateş, "Ben lise 3 öğrencisiyim. Okullar tatil oldu, ben de Tekirdağ'a annemin yanına gidiyorum. 1 ay sonra Aydın'a tatile gideceğim. Ders çalışmaya da okullar başladığında başlarım" diye konuştu.

Lise sona geçen Kübra Ayaz da "Bu sene daha çok çalışmayı düşünüyorum" dedi.