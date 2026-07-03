İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İstanbul, özellikle de son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklıklardan sonra rahat bir nefes alacak.

Hafta sonu İstanbul ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde etkili olması beklenen yeni hava sistemine ilişkin uyarıda bulundu.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının, hafta sonu İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Kentte yarın saat 08.00'de başlayacak sağanağın, saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, kararsız hava koşullarının etkisiyle gök gürültülü sağanak ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 30 kilogram seviyesine ulaşabilecek kuvvetli, gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hafta boyunca 31-34 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonu 27 derece civarına gerilemesi bekleniyor.