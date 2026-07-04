İstanbul Küçükçekmece'de çökme meydana gelen bina boşaltıldı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme yaşandı.

Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

APARTMAN BOŞALTILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler bina sakinlerini tahliye etti.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.