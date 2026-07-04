Erdal Beşikçioğlu kararını verdi: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı ile geri döndü.

Yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, arındırma sürecini de başlattı.

Özgür Özel ve ekibi bu durumu kabul etmezken, CHP'de de çift başlılık yaşanıyor.

Bazı vekil ve belediye başkanları da bu süreçte tavrını belli ediyor.

Bunlardan birisi de Erdal Beşikçioğlu oldu.

Beşikçioğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANINI KOVDU

Erdal Beşikcioğlu ile ilgili kulis bilgisini, TV100 ekranlarında Sinan Burhan paylaştı.

Sinan Burhan, Burhan Beşikçioğlu'nun, Ekrem İmamoğlu tarafından atanan danışmanla kavga ettiğini ve kovduğunu söyledi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLACAK"

Burhan, paylaştığı kulis bilgisinde şöyle dedi;

"Erdal Beşikçioğlu kararını verdi; CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.

"EKREM'İN DANIŞMANINI İSTANBUL'A YOLLADI"

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan gönderdiği danışmanla kavga ederek onu gönderdi."

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