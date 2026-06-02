İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 89 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda ekipler 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

60 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullandıklarını belirledi.

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

BENZİN İSTASYONLARINA KAYYUM

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

269 MAĞDUR VAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada toplam 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı bilgisini verdi.

Bakan Gürlek, şebekenin 269 kişiyi mağdur ettiğini ve bu mağdurların toplam zararının 600 milyon TL olduğunu belirtti.

"KARARLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Gürlek, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

SANAL BAHİS OPERASYONU

Bakan Gürlek, Nevşehir'de yürütülen bir diğer operasyonla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır.

Bu başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları titizlikle gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir."