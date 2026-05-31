İstanbul semalarında dolunay

İstanbul'da dolunay...

Yay burcunda gerçekleşecek olan bu ayın ikinci Mavi Ay'ı, İstanbul semalarında görüntülendi.

Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak noktalardan birinde gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıyacak.

İSTANBUL'DA BÜYÜLEYEN ANLAR

İstanbul'da dolunay; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Büyük Mecidiye Camisi ve Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

HAYRAN BIRAKTI

İstanbul'da köprü ve camilerle birlikte görüntülenen dolunay, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Dolunayın oluşturduğu görsel şölen fotoğraflandı.

İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mayıs ayının parlak dolunayı, İstanbul’un birçok noktasından net bir şekilde gözlemlendi.

Boğaz hattında manzarayı izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.