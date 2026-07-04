İstanbul'da 3 ilçeye yasak: Can güvenliği amacıyla kapatıldı

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İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde hafta sonu boyunca denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, dalga yüksekliğinin artacağı yönündeki meteorolojik tahminler doğrultusunda yasağın 4-5 Temmuz tarihlerinde uygulanacağı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı, son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonu dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirterek, can güvenliğinin sağlanması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin iki gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

Arnavutköy Kaymakamlığı da ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Beykoz Kaymakamlığı ise Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda aynı tarihler arasında denize girilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.