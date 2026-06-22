Rusya’da akaryakıta kota uygulaması: Satışlara litre sınırlaması getirildi

Ukrayna'nın, enerji devi Rusya'nın petrol rafinerilerine düzenlediği İHA saldırıları nedeniyle ülkedeki akaryakıt tedarikine kısıtlama getirildi.

RUSYA'DA AKARYAKIT KISITLAMASI

Yerel basın ve bölge kaynaklarından derlediği bilgilere göre, kentte 16 Haziran’dan itibaren bazı istasyonlarda bir araca en fazla 100 litre benzin satılmasına yönelik geçici uygulama başlatıldı.

Bölgede faaliyet gösteren Tatneft, Rosneft ve Lukoil gibi çeşitli şirketlerin istasyonlarında farklı limitler uygulanırken, bazı noktalarda bidonla akaryakıt satışına izin verilmiyor.

ARAÇ BAŞINA 20 LİTRE YAKIT SATILIYOR

Yerel basında Tatneft istasyonlarında araç başına 20 ila 30 litre akaryakıt verildiği belirtilirken, Rosneft ve Lukoil istasyonlarında üst sınırın genel olarak 100 litre seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

İSTASYONLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kentteki taksi şoförleri ve diğer sürücüler ise birçok istasyonda resmi olarak duyurulmamasına rağmen araç başına yaklaşık 20 litre yakıt satıldığını, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor.

St. Petersburg yönetimi ise kentteki perakende akaryakıt satışlarının yüzde 70’ten fazlasını gerçekleştiren üç büyük petrol şirketinin istasyonlarında satışların önemli bir kısıtlama olmadan sürdüğünü belirtiyor.

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin Tver bölgesindeki ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.