İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Avcılar'da korkutan yangın...

Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Çatıda yapılan onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyerek 2 daireye sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KUTU OTLAR YANDI

Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.