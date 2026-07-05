İstanbul'da 9'uncu kattan düşen bebek hayatını kaybetti

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı.

Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan penceeye çıktı.

9'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNENİN YÜREK YAKAN ANLARI

Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.