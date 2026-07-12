İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2'si ağır 6 yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Sahili’nde, gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre alkollü bir şahsın kullandığı araç, süratli bir şekilde park halindeki başka bir araca çarptı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Yaşanan kazada aracın yanına masa ve sandalye koyarak vakit geçiren 6 kişi ise çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan o kaza anları ise park halindeki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.