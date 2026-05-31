İstanbul'da aracın çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Yunus T.'nin kullandığı 34 LY 9841 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Raghda Alikaj'a çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Alikaj, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Alikaj, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Yunus T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hafif ticari aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.