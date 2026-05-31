İstanbul'da aracın çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu 63 yaşındaki Raghda Alikaj, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Yunus T.'nin kullandığı 34 LY 9841 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Raghda Alikaj'a çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Alikaj, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Alikaj, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Yunus T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hafif ticari aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.