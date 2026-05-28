İstanbul'da bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Kurban Bayramı tatilini İstanbul’u gezerek geçirmek isteyenler, Eminönü’ne akın etti. Vapur ve tramvaylarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşların kimisi Boğaz turu yaptı, kimisi alışveriş yaptı.
Bazı vatandaşlar ve turistler ise sıcaktan bunalıp gölgede kafelerde oturmayı tercih etti.
Bayramın 2. gününde İstanbul’un popüler bölgelerinde, özellikle turistik alanlarda bayram yoğunluğu başladı.
Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler kendilerini dışarı attı.
EMİNÖNÜ DOLDU TAŞTI
En çok ziyaretçi akını, İstanbul’un turistik noktalarından biri olan Eminönü’ne oldu.
Eminönü’ne gelenlerin bazıları alışveriş yaparken, bazıları Boğaz turu yapıp tarihi yerleri gezdi.
YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İnsan yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)