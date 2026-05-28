İstanbul'da bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Bayramın 2. gününde İstanbul’un popüler bölgelerinde, özellikle turistik alanlarda bayram yoğunluğu başladı.

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler kendilerini dışarı attı.

EMİNÖNÜ DOLDU TAŞTI

En çok ziyaretçi akını, İstanbul’un turistik noktalarından biri olan Eminönü’ne oldu.

Eminönü’ne gelenlerin bazıları alışveriş yaparken, bazıları Boğaz turu yapıp tarihi yerleri gezdi.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bazı vatandaşlar ve turistler ise sıcaktan bunalıp gölgede kafelerde oturmayı tercih etti.



İnsan yoğunluğu havadan da görüntülendi.