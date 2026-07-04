İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

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İstanbul, özellikle de son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklıklardan sonra rahat bir nefes alıyor.

Megakent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALDI

İlk başta etkisini Sarıyer ve Silivri’de aralıklarla gösteren sağanak, saat 11.30 itibariyle tüm İstanbul'u etkisi altına aldı.

MGM, sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceğini açıkladı.

AKŞAM 20.00'YE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca sağanak yağışın etkisinin akşam 20.00'ye kadar devam etmesi, sonrasında yağışların bitmesi bekleniyor.

ANİ SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

İstanbul Valiliği tarafından vatandaşlara ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.