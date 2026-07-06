İstanbul'da çalıntı motosikletle silahlı saldırı

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İstanbul Sultangazi'de plakası alınamayan motosiklette bulunan iki kişi 2393 Sokağa gelerek ismi öğrenen bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı.

Büyüyen tartışma sonucunda iki kişi tartıştıkları şahsa silahla ateş açtı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırı sonucunda karnından ve omzundan yaralanan kişi ağır yaralanırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaralanan şahsa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Şüphelilerin sokakta bıraktıkları motosikleti de inceleyen polis ekipleri çalıntı olduğu ortaya çıkan motosikleti çekici yardımıyla otoparka götürdü.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.