Türkiye’de yaşamaya başlayan Amerikalı kadın, Türkiye'ye taşınmasının sebeplerini açıkladı

Sosyal medyada gündem olan video...

Türkiye'de bazı çevrelerin bitmeyen yurt dışı güzellemesinin üzerine, bir o kadar da yurt dışındaki yaşam koşulları yüzünden Türkiye'ye gelen insanların açıklamalarını bulmak da mümkün.

TÜRKİYE'YE TAŞINDIĞINI AÇIKLADI

Bu kapsamda sosyal medyada ABD vatandaşı bir kadının paylaştığı video gündem oldu.

Kadın paylaştığı videoda ABD'de yaşam koşullarından şikayet ederek Türkiye'ye taşındığını açıkladı.

"AMERİKA'DA BU KADAR İNSANIN BU TUVALETLER OLMADAN GEZMESİ İĞRENÇ"

Türkiye'ye taşınan kadın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“İlk söylemek istediğim şey; Türkiye'de tuvaletler harika. Amerika’da bu kadar insanın bu tuvaletler olmadan gezmesi gerçekten iğrenç. İkinci olarak ıslak mendil. Nereye giderseniz gidin bu her yerde var. Hatta yemek yediğiniz yerlerde bile bulunduruyorlar.

"HER YERDE SÜPERMARKETLER VAR"

Elleriniz asla kirli olmuyor. Amerika’da belki bir kaç yerde bulursunuz ama burada her yerde var. Bu ülkede elin asla kirli kalmaz. “Her yerde süpermarketler var. Çok yakınlar ve her sokakta varlar.

"BURADA GÜN BOYU ÇAY İHTİYAÇ GİBİ"

New York’ta benzer durum var diyebilirim. Sırada Türk çayı var. Burada gün boyu çay ihtiyaç gibi. Çalıştığım yerde sürekli çay var. Herhangi bir restorana gidersen sana çay ikram ediyorlar.

"ABD'DE HERKES KENDİ HALİNDE"

İngiltere’de de çay kültürü ve çay saati var ama buradaki bambaşka bir seviye. Bu kültürü gerçekten seviyorum. Her insan diğer kişilere yardım ediyor. Bir sorun olduğunda sanki sana sorun yokmuş gibi hissettiriyorlar. ABD’de herkes kendi halinde.”