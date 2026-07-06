New York'ta deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 kişi yaralandı

ABD’nin New York kentinde facianın eşiğinden dönüldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Long Island'dan havalanan Kodiak 100 tipi deniz uçağı, yerel saatle 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle acil durum ilan ederek Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat dikmelerinden biri kırılırken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

New York İtfaiyesi (FDNY) uçaktaki 2’si pilot 8 kişiyi başarılı bir operasyonla tahliye etmeyi başardı.

2 KİŞİ YARALANDI

Sert iniş sırasında uçaktaki 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Herhangi bir can kaybına yol açmayan kazanın ardından uçak yakındaki bir rıhtıma çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlattı.