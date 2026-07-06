İstanbul'da cezaevinde olduğu için 7 ay kira ödemedi: Ev sahibi eşyaları dışarı attı

İstanbul Avcılar'da ilginç olay...

4 katlı binanın giriş katında kiracı olarak oturan kişi, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarından yakalanarak tutuklandı.

Polis ekiplerinin daha önce de gelerek arama yaptığı ve 7 aydır kira alamadığını öne süren ev sahibi, cezaevindeki kiracısının yakınlarına da ulaşamadı.

EŞYALARI DIŞARI ATTI

2 Temmuz'da çilingirle kapısını açtırdığı dairedeki eşyaları sokağa taşıttı.

Atık toplayan kişiler eşyaların bir kısmını alırken, geriye kalanlar çevreye dağıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ TOPLADI

Bunun üzerine belediye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, kepçeyle eşyaları kamyonete yükleyerek sokağı temizledi.

KOMŞUSU OLAYI ANLATTI

Aynı binada oturan Fuat Öztürk, kiracının kendilerine herhangi bir zarar vermediğini ancak polis ekiplerinin eve birçok kez geldiğini belirterek, kira ödenmemesi nedeniyle ev sahibinin eşyaları dışarı çıkardığını söyledi.