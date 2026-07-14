İstanbul'da çocuk istismarı soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların cinsel istismarına yönelik yürütülen araştırmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, M.Y. isimli şüphelinin Telegram üzerinden çocukların cinsel istismarını içeren müstehcen görüntüleri temin ederek sattığı tespit edildi. Şüpheli, 4 Mayıs 2026'da gözaltına alındı ve 5 Mayıs'ta çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, M.Y.'den çocukların cinsel istismarını içeren görüntüleri satın aldıkları değerlendirilen kişilere yönelik de işlem başlatıldı. Bu kapsamda 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve delile el konuldu.

İKİ FİRARİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 27 şüpheli belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 25'i yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebi üzerine çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Temmuz 2026 tarihinde tutuklandı.